Прочитайте текст. Добавьте предлоги. Бурый медведь очень сильный и крупный зверь. … него жёсткая длинная шерсть,… голове небольшие уши. Ноги толстые,… широких лапах длинные и острые когти. Медведь может быстро бегать,стоять … з...

Гость: Гость:

Бурый медведь очень сильный и крупный зверь. У него жёсткая длинная шерсть, на голове небольшие уши. Ноги толстые, в широких лапах длинные и острые когти. Медведь может быстро бегать, стоять на задних лапах, ловко лазить по деревьям.