Прочитайте текст. Добавьте предлоги. Бурый медведь очень сильный и крупный зверь. … него жёсткая длинная шерсть,… голове небольшие уши. Ноги толстые,… широких лапах длинные и острые когти. Медведь может быстро бегать,стоять … з...
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Прочитайте текст. Добавьте предлоги. Бурый медведь очень сильный и крупный зверь. … него жёсткая длинная шерсть,… голове небольшие уши. Ноги толстые,… широких лапах длинные и острые когти. Медведь может быстро бегать,стоять … задних лапах,ловко лазить … деревьям. Дам за это 25 балов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бурый медведь очень сильный и крупный зверь. У него жёсткая длинная шерсть, на голове небольшие уши. Ноги толстые, в широких лапах длинные и острые когти. Медведь может быстро бегать, стоять на задних лапах, ловко лазить по деревьям.
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