Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Підкресліть професіоналізми. Праворуч із жита випурхає хмарка диму, а незабаром вир..нає і громіздкий корпус ст..пового корабля. Похитуючись н...
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Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Підкресліть професіоналізми. Праворуч із жита випурхає хмарка диму, а незабаром вир..нає і громіздкий корпус ст..пового корабля. Похитуючись на золотавих хвилях, комбайн пл..ве до лісу. Дійшовши до краю лану, пов..ртає назад. Він росте, набл..жається. Ось уже видний увесь — коричн..вий, вел..чезний, оповитий курявою. Тепер комбайн уже нагадує не корабель, а танк — похилі площини, луската кабіна-башта, довга, схожа на гармату труба (тільки повернута вбік), а знизу обертається мотовило — ніби гус..ниці (За А Мальцем). II. Визначте стиль і тип мовлення тексту.
Ответ(ы):
Гость:
Заголовок"Комбайн" цей заголовок підходить до цього тексту тому що саме про комбайн тут йдеться мова.
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