Прочитайте текст и определите его основную мысль. Расскажите, согласны ли вы с ней и почему ? Найдите в тексте риторический вопрос. Начните с него свое рассуждение. Книга пробуждает и воспитывает в человеке самые высокие душев...

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Прочитайте текст и определите его основную мысль. Расскажите, согласны ли вы с ней и почему ? Найдите в тексте риторический вопрос. Начните с него свое рассуждение. Книга пробуждает и воспитывает в человеке самые высокие душевные порывы, самые пленительные мечты. И мы, читая любимые книги, переживаем заново то, что пережито художником-их творцом... И разве мы не чувствуем, что после хорошей книги мы становимся лучше, богаче душой, умнее и благороднее ? (Ф. Гладков)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Риторический вопрос содержится в последнем предложении. Книга возвышает человека - душевно,интеллектуально,нравственно,духовно.Да,согласен.
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