Прочитайте текст и определите его основную мысль. Расскажите, согласны ли вы с ней и почему ? Найдите в тексте риторический вопрос. Начните с него свое рассуждение. Книга пробуждает и воспитывает в человеке самые высокие душев...
Русский язык
Прочитайте текст и определите его основную мысль. Расскажите, согласны ли вы с ней и почему ? Найдите в тексте риторический вопрос. Начните с него свое рассуждение. Книга пробуждает и воспитывает в человеке самые высокие душевные порывы, самые пленительные мечты. И мы, читая любимые книги, переживаем заново то, что пережито художником-их творцом... И разве мы не чувствуем, что после хорошей книги мы становимся лучше, богаче душой, умнее и благороднее ? (Ф. Гладков)
Ответ(ы):
Гость:
Риторический вопрос содержится в последнем предложении. Книга возвышает человека - душевно,интеллектуально,нравственно,духовно.Да,согласен.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Математика
В классе по списку 24 человека.Может ли быть так, что каждый второй в списке родился в чётный день, а каждый третий- в нечётный&
Биология