Прочитайте текст и определите, к какому стилю речи он относится. Тропинка обогну??а куст орешника. Лес сразу раздался в стороны. Посреди полян в белых, сверкающих одеждах, огромный и величественный, как собор, стоял дуб. Его н...

Литература

Прочитайте текст и определите, к какому стилю речи он относится. Тропинка обогну??а куст орешника. Лес сразу раздался в стороны. Посреди полян в белых, сверкающих одеждах, огромный и величественный, как собор, стоял дуб. Его нижние ветки шатром раскинулись над поляной. Ствол казался прошитым серебряными нитями. Листва, усохнув по осени, почти облетела…

Автор: Гость