Прочитайте текст и определите, к какому стилю речи он относится. Тропинка обогну??а куст орешника. Лес сразу раздался в стороны. Посреди полян в белых, сверкающих одеждах, огромный и величественный, как собор, стоял дуб. Его н...
Литература
Прочитайте текст и определите, к какому стилю речи он относится. Тропинка обогну??а куст орешника. Лес сразу раздался в стороны. Посреди полян в белых, сверкающих одеждах, огромный и величественный, как собор, стоял дуб. Его нижние ветки шатром раскинулись над поляной. Ствол казался прошитым серебряными нитями. Листва, усохнув по осени, почти облетела…
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