Прочитайте текст,определите его стиль. Тушканчики, ночные обитатели пустынь, - зверьки маленькие.Лапки у них сильные,точно пружинки.Они скачут на задних лапках - так легче двигаться по сыпучему песку.Только мелькают кончики их...

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Прочитайте текст,определите его стиль. Тушканчики, ночные обитатели пустынь, - зверьки маленькие.Лапки у них сильные,точно пружинки.Они скачут на задних лапках - так легче двигаться по сыпучему песку.Только мелькают кончики их хвостов. Запишите текст комментируя орфограммы.
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Гость:
Стиль текста-описание 
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