Прочитайте текст. перепишите вставляя пропущенные буквы.вспомните о правилах написания н ,нн в прилагательных и причастиях. сколько союзов вы нашли в тексте?определите какие это союз-сочинительные или подчинительные С конца с....

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Прочитайте текст. перепишите вставляя пропущенные буквы.вспомните о правилах написания н ,нн в прилагательных и причастиях. сколько союзов вы нашли в тексте?определите какие это союз-сочинительные или подчинительные С конца с...нтября наши сады пустели,погода,по обыкновению,круто м...нялась.Ветер по целым дням рвал и тр...пал дерев...я,дожди поливали их с утра до вечера.Из такой трёпки сад выходил засыпа...ым мокрыми лист..ями и каким-то притихшим,смиривш..мся.Но зато как карасив он был,когда словно наступаля ясная погода,прозрачные и холодные дни начали октября,прощальный праз...ник осени!Чёрный сад буд...т сквозит на хлодном б...рюзовом небе и покорно ждать зимы,пригреваясь в солнечном блеске

Автор: Гость