Прочитайте текст сократите его любым способом. Запишите получившийся вариант. В??чер был тихий, кроткий, один из тех грустных вечеров бабьего лета, когда всё вокруг так цветисто и так заметно линяет, бледнеет с каждым часом, а...

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Прочитайте текст сократите его любым способом. Запишите получившийся вариант. В??чер был тихий, кроткий, один из тех грустных вечеров бабьего лета, когда всё вокруг так цветисто и так заметно линяет, бледнеет с каждым часом, а земля уже истощила все свои сытные, летние запахи, пахнет только холодной сыростью, воздух же странно прозрачен и в красноватом небе суетно мелькают галки, возбуждая невесёлые мысли. Всё тихо; каждый звук-шорох птицы, шелест упавшего листа-кажется громким, заставляет опасливо вздрогнуть, но, вздрогнув, снова замирает в тишине - она обняла всю землю и наполняет грудь. В такие минуты родятся особенно чистые, легкие мысли, но они тонки, прозрачны, словно паутина, и неуловимы словами. (М.Горький)

Автор: Гость