Прочитайте тексты. Какая тема их объединяет? Перепишите текст (1), вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.1 (1) Самые мя..кие, трогательные стихи книги и к..ртины написаны русски ми поэтами и художниками об осени. Левит...

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Прочитайте тексты. Какая тема их объединяет? Перепишите текст (1), вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.1 (1) Самые мя..кие, трогательные стихи книги и к..ртины написаны русски ми поэтами и художниками об осени. Левитан, так же как и Пушкин, и Тют чев, и многие другие, ждал осени как самого дорого., и мимолётно., врем..ни года. Осень снимала с лесов, полей, со всей пр..роды густые цвета, смывала дождя ми зелень. Рощи делались сквозными. Тёмные краски лета сменялись ро..ким З . . Л О Т Ы М пурпуром и сер..бром. Воздух был чищ.., холоднее и дали бы ли гораздо глубж.., чем летом. ( 2) Осень Поспевает брусника, Стали дни холоднее, И от птичьего крика В сердце стало грустнее. Стаи птиц улетают Прочь, за синее море. Все деревья блистают В разноцветном уборе. Солнце реже смеётся, Нет в цветах благовонья. Скоро Осень проснётся И заплачет спросонья. (К. Бальмонт) 1.Найдите в тексте и подчеркните метафоры, олицетворения, эпи теты. С какой целью они используются? 2.Как вы понимаете выражение мягкие стихи? Почему, по вашему мнению, К. Паустовский называет осень «мимолётным временем го да»? 3.Как вы думаете, золотой пурпур — это какой цвет? 4.С помощью каких выразительных средств авторы текстов пере дают краски осени? 5.Выпишите из стихотворения К. Бальмонта строки, которые мож но было бы подписать под фотографией. 6 . Напишите небольшое сочинение о ранней осени в ваших краях. Используйте материал упражнения, фотографию, свои наблюдения.

Автор: Гость