Прочитайте утверждение: Если две параллельные прямые пересечены секущей,то .... ??тверждение такого вида называется .... а) признаков параллельных прямых б) свойством параллельных прясых в) определением параллельных прямых...
Геометрия
Прочитайте утверждение: Если две параллельные прямые пересечены секущей,то .... ??тверждение такого вида называется .... а) признаков параллельных прямых б) свойством параллельных прясых в) определением параллельных прямых г) среди ответов нет верного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самим нужно алимпиады делать!! Ну лан это признак То есть ответ А
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