Прочитайте Впишите в предложения подходящие по смыслу слова произносимые слова состоят из на письме обозначаются
Русский язык
Прочитайте Впишите в предложения подходящие по смыслу слова произносимые слова состоят из на письме обозначаются
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На письме обозначаюттся буквы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Complete the sentences. 1) It this pen mine or Trevor"s?it"s not trevor"s.It"s____ 2) Is this lord and lady forrester"s house?Yes, it is. it"s___
Математика
Сумма двух чисел равна 87,а разность равна 19.Найдите эти числа. Даю 18 баллов(Нужно ?? кратким условием и решением)
Русский язык
Геометрия