Прочитайте вслух предложения,произнося однородные члены с интонацией перечисления.Выделите интонацией обобщающие слова. 1)Осень пришла внезапно и завладела садами и реками,лесами и воздухом,полями и птицами.2)На берегу моря,и в...

Русский язык
Прочитайте вслух предложения,произнося однородные члены с интонацией перечисления.Выделите интонацией обобщающие слова. 1)Осень пришла внезапно и завладела садами и реками,лесами и воздухом,полями и птицами.2)На берегу моря,и в тундре,и в тайге-везде человек оставил следы своей деятельности.3)К чаю бабушка подала вишневое,малиновое и клубничное варенье.4)В снежном буране исчезло все вокруг:земля,и солнце,и небо.
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Ответ(ы):
Гость:
2) везде 3)варенье 4)всё вокруг
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