Прочитайте. Вставьте в слова пропущенные буквы. 1) Целый ден_ сегодня ш_ю. Я одела всю сем_ю. 2) Вызывает удивлен_е прилежание тюлен_е: целый ден_ лежит тюлен_, и лежать ему не лен_. 3) лягушач_я песенка л_ётся из пруда. Лягушо...
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Прочитайте. Вставьте в слова пропущенные буквы. 1) Целый ден_ сегодня ш_ю. Я одела всю сем_ю. 2) Вызывает удивлен_е прилежание тюлен_е: целый ден_ лежит тюлен_, и лежать ему не лен_. 3) лягушач_я песенка л_ётся из пруда. Лягушонка слушают лист_я и трава. ПОДЧЕРКНИТЕ ОДНОЙ ЧЕРТОЙ МЯГКИЙ ЗНАК- ПОКОЗАТЕЛЬ МЯГКОСТИ ПРЕДШЕСТВУ ЮЩЕГО СОГЛАСНОГО ЗВУКА,ДВУМЯ ЧЕРТАМИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЯГКИЙ ЗНАК.
Ответ(ы):
Гость:
Целый день сегодня шью. я одела всю семью.2)вызывает удивление прилежание тюленей целый день лежить тюлень и лежать ему не лень 3) лягушачья песенка льётся из пруда.Листья,
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