Прочитайте выберите букву для обозначения парного согласного в корне каждого слова объясните свой выбор запиги слова прпвильно подчеркни буквы которыми обозначены непарные твердые согласные звуки.Слова хирург сундук квас укроп ...
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Прочитайте выберите букву для обозначения парного согласного в корне каждого слова объясните свой выбор запиги слова прпвильно подчеркни буквы которыми обозначены непарные твердые согласные звуки.Слова хирург сундук квас укроп рассказ сугроп штраф наряд огород гараж грядка морковка улыбка аамыш когти указка варежка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хирург-пров. слово:хирурги,сундук-пров.слово:сундуки,квас-пров.слов: много кваса,укроп-пров.слово:много укропа,рассказ-пров.слово:рассказы,сугроб-пров.слово:сугробы,штраф-пров.слово:штрафы,наряд-пров.слово:наряды,огород-пров.слово:огороды,гараж- гаражи,грядка-грядки,морковка-морковный,улыбка-улыбаться,мышь-мыши,когти-коготки,указка-указывать,варежка-много варежек.
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