Прочитайте выражения: наступил на землю русскую, да оступился. Отогрелся в Москве, да замёрз при Березине. Нашествие двунадесяти языков. На латника по ратнику. с каким историческим событием связаны эти выражения? объясните знач...

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Прочитайте выражения: наступил на землю русскую, да оступился. Отогрелся в Москве, да замёрз при Березине. Нашествие двунадесяти языков. На латника по ратнику. с каким историческим событием связаны эти выражения? объясните значения употребленных в этих выражениях слов: Березине двунадесяти языков латника ратнику

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