Прочитайте выражения: наступил на землю русскую, да оступился. Отогрелся в Москве, да замёрз при Березине. Нашествие двунадесяти языков. На латника по ратнику. с каким историческим событием связаны эти выражения? объясните знач...
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Прочитайте выражения: наступил на землю русскую, да оступился. Отогрелся в Москве, да замёрз при Березине. Нашествие двунадесяти языков. На латника по ратнику. с каким историческим событием связаны эти выражения? объясните значения употребленных в этих выражениях слов: Березине двунадесяти языков латника ратнику
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это о войне 1812г.с Наполеоном.двунадесять языков-называли наполеновскую армию.Латник и ратник-воины русской армии.Битва при Березине-историческое событие.опять же Наполеоном.
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