Прочитайте загадки. Объясните отгадки. 1. Летит орлица по синему НЕБУ, крылья распластала, солнышко застала.(Т..ч..) 2. в маленьком АМБАРЕ держат сто пожаров.(Сп..чк..) 3. Хвост серпом, голова с красным ГРЕБЕШКОМ .(П..т..х) ...
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Прочитайте загадки. Объясните отгадки. 1. Летит орлица по синему НЕБУ, крылья распластала, солнышко застала.(Т..ч..) 2. в маленьком АМБАРЕ держат сто пожаров.(Сп..чк..) 3. Хвост серпом, голова с красным ГРЕБЕШКОМ .(П..т..х) 4. Из горячего КОЛОДЦА через нос водитца льётся.(Ч..йн..к) ....................задание: выпишите из каждого предложения два словосочетания: одно для определения падежа выделенного имени существительного,другое для определения падежа имени прилагательного, которое связано по смыслу с этим именем существительным. Выделите окончания имён прилагательных, укажите их род и падеж. .........ОБРАЗЕЦ. Летит (по чему?) по небу (Д.п.), по небу (какОМУ?) синЕМУ (ср.р., Д.п.) пожалуйста помогите срочно надо!!!
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