Прочитайте.Запишите падежные вопросы и данные словосочетание в указанных падежа??. Интересная встреча, древняя столица,певчая птичка
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Прочитайте.Запишите падежные вопросы и данные словосочетание в указанных падежа??. Интересная встреча, древняя столица,певчая птичка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И. п. интересная встреча Р. п. интересной встречи Д.п. интересной встрече В.п. Интересную встречу Т. п. интересной встречей п. п. о интересной встрече
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