Прочитайте. Жёлтенький цыплёнок, сероватая ..., безлунная ..., лучистый ..., ароматно?? ..., звериные ..., глиняная ..., кожаный ..., гладкий ..., красивая ..., заморские ..., доверчивый ..., автомобильный ... . Составьте и з...
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Прочитайте. Жёлтенький цыплёнок, сероватая ..., безлунная ..., лучистый ..., ароматно?? ..., звериные ..., глиняная ..., кожаный ..., гладкий ..., красивая ..., заморские ..., доверчивый ..., автомобильный ... . Составьте и запишите словосочитаная с каждым именем прилагательным. Над именами прилагательными в единственном числе в скобках.
Ответ(ы):
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Сероватая кофта, безлунная ночь, лучистый свет месяца, ароматное масло, звериные следы, глиняная ваза, кожаное кресло, гладкий камень, красивая улыбка, заморские словечки, доверчивый парень, автомобильная дорога
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