Прочитайте. Жёлтенький цыплёнок, сероватая ..., безлунная ..., лучистый ..., ароматно?? ..., звериные ..., глиняная ..., кожаный ..., гладкий ..., красивая ..., заморские ..., доверчивый ..., автомобильный ... . Составьте и з...

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Прочитайте. Жёлтенький цыплёнок, сероватая ..., безлунная ..., лучистый ..., ароматно?? ..., звериные ..., глиняная ..., кожаный ..., гладкий ..., красивая ..., заморские ..., доверчивый ..., автомобильный ... . Составьте и запишите словосочитаная с каждым именем прилагательным. Над именами прилагательными в единственном числе в скобках.

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