Прочитайце текст следя за правильностью произношение глаголов на тся ться выпишите эти глаголы вместе со словами к которым они относяться в скобках поставте вопрос к глаголам подчеркните ться и тся в глаголах новичек и один ра...
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Прочитайце текст следя за правильностью произношение глаголов на тся ться выпишите эти глаголы вместе со словами к которым они относяться в скобках поставте вопрос к глаголам подчеркните ться и тся в глаголах новичек и один раз не подтянется на перекладине хороший же гимнаст может легко подтянутся двадцать а то и тридцать раз значит сила мышц человека развивается от упражнения к упражнению изо дня в день Нужно только систематичиски тренироватся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подтянуться на перекладине.
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