Прочитанных страниц книги в 4 раза больше,чем не прочитанных.Сколько страниц моет быть в книге 142 страницы,144 страницы или 145 страницы .
Математика
Прочитанных страниц книги в 4 раза больше,чем не прочитанных.Сколько страниц моет быть в книге 142 страницы,144 страницы или 145 страницы .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
145-потому,что 145 делится на 5 1)145:5=29 2)29*4=116 3)116+29=45
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста, дам 20 баллов! Построй прямоугольник длинной 7 см и шириной 5 ??м. Найди его периметр. ФОТОГРАФИЮ!
Математика
На осенней ярморке 12000кг картофеля были проданы за три дня . За первый день было пр??дано 15% этого количества , а за второй - 45% остатка. Какое...
Русский язык
Синтаксический разбор предложения : В опере прославлено мужество людей, преодолевших насилие и вероломство.
Русский язык