Прочитанных страниц книги в 4 раза больше,чем не прочитанных.Сколько страниц моет быть в книге 142 страницы,144 страницы или 145 страницы .

Математика
Прочитанных страниц книги в 4 раза больше,чем не прочитанных.Сколько страниц моет быть в книге 142 страницы,144 страницы или 145 страницы .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
145-потому,что 145 делится на 5 1)145:5=29 2)29*4=116 3)116+29=45
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