Прочитанных страниц книги в 4 раза больше,чем не прочитанных.Сколько страниц моет быть в книге 142 страницы,144 страницы или 145 страницы .

Математика

Прочитанных страниц книги в 4 раза больше,чем не прочитанных.Сколько страниц моет быть в книге 142 страницы,144 страницы или 145 страницы .

Автор: Гость