Прочитай какие из выделенных слов являются однокоренными? почему? докажи. выпиши только однокоренные слова. выдели корень,подчеркни буквы чередующихся согласных в корне найди слово с орфограммой-буквой согласного в к...
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Прочитай какие из выделенных слов являются однокоренными? почему? докажи. выпиши только однокоренные слова. выдели корень,подчеркни буквы чередующихся согласных в корне найди слово с орфограммой-буквой согласного в корне. обозначь орфограмму,запиши проверочное слово. у меня друзей немало, но я всех нарисовала:Коля колет, Поля полет, Паша пашет, Соня спит,Катя кати,Тоня тонет, Но не дам ей утонуть! Я спасу подружку Тоню: Подрисую что-нибудь
Ответ(ы):
Гость:
не за что :)
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