Прочитай необычную, шутливую пословицу. Напиши , о чем она. - Тит, иди молотить! - Брюхо болит. - Тит, иди кисель есть! - А где моя большая ложка?

В этом пословице говорится о ленивой человеке. Когда что-то нужно делать ему этого лень делать и всегда ищет отковорки, а когда его зовут кушать, то он ничего не думая идёт кушать. Как говорится кто работает, тот и есть.