Прочитай отрывок из сказки французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Как ты думаешь, о какой планете говорит Маленький принц? Может быть, эта планета - ты, а хорошие и дурные семена - это твои хорошие и дурные мысли и поступки? Почему необходимо вовремя распознавать семена баобабов? Что значит опасение: "Если планета очень маленькая, а баобабов много, они разорвут её на клочки"? Согласишься ли ты с Маленьким принцем: "Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету"? Попробуй письменно ответить на эти вопросы. Напиши текст-рассуждение, объясняя, почему ты так думаешь.