Прочитай отрывок из стихотворения И.А.Бунина. Как бы ты его озаглавил? Спиши,вставь пропущенные буквы,объясни орфограммы.Сумрак ночи к западу уходит2, Серой мглой над черной пашней бродит,По бурьянам стелется2 к земле...Звезды стали тусклы и далеки,Небеса туманны и глубоки,Но восток уж виден в полумгле. Разбери по составу глаголы,возле которых стоит цифра 2.Разбери один из глагол как часть речи.