Прочитай письмо, которое написал мальчик. и в своем письме он часто использует посткриптум. как ты думаешь, понравилось ли дедушке его письмо? Дорогой дедушка! спешу сообщить тебе о том, что учебный год я закончил на "хорошо" и "отлично". и что у меня начались каникулы..... какие правила написания писем нарушил мальчик? попробуй исправить это письмо