Прочитай предложение и выполни задания.Они легко поддаются дрессировке доброжелательно относятся к человеку. Сколько букв О и звуков О в этом предло жении? Ответ:букв О__________________ , звуков О_______________...
Прочитай предложение и выполни задания.Они легко поддаются дрессировке доброжелательно относятся к человеку. Сколько букв О и звуков О в этом предло жении? Ответ:букв О__________________ , звуков О_________________
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ну во-первых,предложение уже оформлено неверно:Они легко поддаются дрессировке,доброжелательно относятся к человеку.(не поставлен знак) Букв О-10. Звуков О-1(в слове легко)