Прочитай слова спиши вставь пропущенные буквы. Подбери проверочные слова.

Прочитай слова спиши вставь пропущенные буквы. Подбери проверочные слова.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
А в какие слова то???
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