Прочитай. Составь план текста. Птичка вспорхнула из куста и закружилась над нашими головами. Мы осторожно раздвинули зеленые ветки. Там было гнездо. Мы не тронули гнезда, даже не коснулись его. Появились птицы. М...
Прочитай. Составь план текста. Птичка вспорхнула из куста и закружилась над нашими головами. Мы осторожно раздвинули зеленые ветки. Там было гнездо. Мы не тронули гнезда, даже не коснулись его. Появились птицы. Мы часто приходили к гнезду. Птицы к нам привыкли. Они нас не боялись. Птицы выросли и улетели.Мы уехали в город. Дома часто вспоминали теплое лето и наших доверчивых птичек. План 1________________ 2________________ 3_________________
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1Гездо птицы 2Птенцы к нам привыкли 3 (спиши последнее предложение)