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Прочитай стихи загадки Г Виера о буквах ,соотнеси рисунки и загадки
Прочитай стихи загадки Г Виера о буквах ,соотнеси рисунки и загадки
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Шура сено ворошил - это про букву Ш Бублик -это про С
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