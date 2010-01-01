Прочитай текст. Це розповідь чи опис? Море стемніло, змінилось. Дрібні хвилі зливались докупи і підкрадались до берега, падали на пісок і розбивались на піну. Під човном клеко тіло, кипіло, шумувало. Визнач іменники. ...
Разное
Прочитай текст. Це розповідь чи опис? Море стемніло, змінилось. Дрібні хвилі зливались докупи і підкрадались до берега, падали на пісок і розбивались на піну. Під човном клеко тіло, кипіло, шумувало. Визнач іменники. Познач у дужках їх рід і число.
Ответ(ы):
Гость:
Звичайно це опис)))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Сумма возрастов Али-Бабы и сорока разбойников равна 2010 годам . Чему равна сумма возрастов через 7 лет ?
Разное
Разное
Разное
Match the items in column A those in column B then say which action happened first. Tracy served dinner.. After the film had ended.... She had rea...