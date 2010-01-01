Прочитай текст. Це розповідь чи опис? Море стемніло, змінилось. Дрібні хвилі зливались докупи і підкрадались до берега, падали на пісок і розбивались на піну. Під човном клеко тіло, кипіло, шумувало. Визнач іменники. ...

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Прочитай текст. Це розповідь чи опис? Море стемніло, змінилось. Дрібні хвилі зливались докупи і підкрадались до берега, падали на пісок і розбивались на піну. Під човном клеко тіло, кипіло, шумувало. Визнач іменники. Познач у дужках їх рід і число.

Автор: Гость