Прочитай текст и выполни задания.Голландская болезнь представляет собой экономическое явление,пр котором большие доходы от экспорта природных ресурсов оказывают негативное воздействие на развитие других секторов экон...

Прочитай текст и выполни задания.Голландская болезнь представляет собой экономическое явление,пр котором большие доходы от экспорта природных ресурсов оказывают негативное воздействие на развитие других секторов экономики,повышая курс национальной валюты, а также заработную плату в добывающих отраслях. Повышение курса валюты и заработной платы приводит к снижению конкурентоспособности на мировых рынках других отраслей,работающих на экспорт, прежде всего сельскохозяйственной и обрабатывающей. 1) Связано ли содержание текста с экономическим реалиями современной России? Поясни свое мнение. 2) Какие меры, на твой взгляд,необходимо принимать странам- экспортерам сырья,чтобы смягчить негативные последствия голландской болезни?