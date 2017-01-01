Прочитай текст. Найди и выпиши глаголы прошедшего времени. Укажи их род. А морозы всё лютели и лютели. Совсем скоро у ёжика кончились дровишки. Он в последний раз хорошо прото пил печь,сложил на постель все одеяла,а с...

Прочитай текст. Найди и выпиши глаголы прошедшего времени. Укажи их род. А морозы всё лютели и лютели. Совсем скоро у ёжика кончились дровишки. Он в последний раз хорошо прото пил печь,сложил на постель все одеяла,а сверху положил полушубок и валенки. Потом быстро залез под эту гору и стал ждать. Сначала ему было жарко,а потом,когда печь остыла,стало холодно. И с каждым часом становилось всё холоднее.