Прочитай текст. Найди и выпиши глаголы. Разбери из как часть речи.Дожди, как из ушата, Но в прудике веселье: Лягушка Толстопята Справляет новосе лье, И пляшут лягушата Уж целую неделю. А сколько песен ...
Прочитай текст. Найди и выпиши глаголы. Разбери из как часть речи.Дожди, как из ушата, Но в прудике веселье: Лягушка Толстопята Справляет новосе лье, И пляшут лягушата Уж целую неделю. А сколько песен спели!..
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Справляет- (что делает?), глаг., неопр. ф. справлять, наст. вр.,ед. ч. Пляшут-(что делают?), глаг., неопр. ф. плясать, наст. вр., мн. ч. Спели- (что сделали?), глаг., неопр. ф. петь, прош. вр, мн. ч. Не уверена но думаю так)