Прочитай текст. Найди и выпиши глаголы. Разбери из как часть речи.Дожди, как из ушата, Но в прудике веселье: Лягушка Толстопята Справляет новосе лье, И пляшут лягушата Уж целую неделю. А сколько песен спели!..