Прочитай текст. Найди в каждом предложении главные и второстепенные члены. выписать из каждого предложения грамматическую основу. показать графически к подлежащему или сказуемому относятся второстепенные члены. Во...

Прочитай текст. Найди в каждом предложении главные и второстепенные члены. выписать из каждого предложения грамматическую основу. показать графически к подлежащему или сказуемому относятся второстепенные члены. Волка ноги кормят. А джейрана ноги спасают. Джейраны живут в южных степях. Вихрем носятся джейраны по степи. Пыль заливается из-под крепких копыт.

Волка ноги кормят. А джейрана ноги спасают. Джейраны живут в южных степях. Вихрем носятся джейраны по степи. Пыль заливается из-под крепких копыт. Ноги кормят, ноги спасают,джейраны живут, джейраны носятся, пыль заливается. кормят (кого?)волка, спасают (кого?)джейрана, живут ( где?) в степях, в степях (каких?)южных, носятся (где?) по степи, носятся (как?) вихрем, заливается (откуда?) из-под копыт, копыт (каких?) крепких.