Прочитай текст. Придумай концовку. Объясни написание выделенных слов. Найди в упражнении проверочные слова. Спиши. Пришла зима. На полях и в лесах лежит глубокий снег. Тру дно птицам и зверям найти корм в снегу. Школь...

Прочитай текст. Придумай концовку. Объясни написание выделенных слов. Найди в упражнении проверочные слова. Спиши. Пришла зима. На полях и в лесах лежит глубокий снег. Тру дно птицам и зверям найти корм в снегу. Школьники приготовили животным кормушки. Они привозят в зимний лес корм для лесных жителей.