Прочитай текст. Сколько в нем предложений?Спиши. Укажи в скобках, какие это предложения по цели высказывания(Повествовательные, вопросительные и побуд ительные). Щука проглотила щетку. Щетка ей щекочет глотку. "Удивительное дело! Что же я за рыбку съела?" Найди однокоренные слова. Выдели в них корень. Какие это части речи? Напиши. Обозначь знакомые орфограммы в словах и между словами. Пожалуйста, помогите, срочно!!!