Прочитай текст. Сколько в нем предложений?Спиши. Укажи в скобках, какие это предложения по цели высказывания(Повествовательные, вопросительные и побуд ительные). Щука проглотила щетку. Щетка ей щекочет глотку. ...
Прочитай текст. Сколько в нем предложений?Спиши. Укажи в скобках, какие это предложения по цели высказывания(Повествовательные, вопросительные и побуд ительные). Щука проглотила щетку. Щетка ей щекочет глотку. "Удивительное дело! Что же я за рыбку съела?" Найди однокоренные слова. Выдели в них корень. Какие это части речи? Напиши. Обозначь знакомые орфограммы в словах и между словами. Пожалуйста, помогите, срочно!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Щука проглотила щетку.(повествовательное) Щетка ей щекочет глотку.(повествовательное) "Удивительное дело!(повествовательное) Что же я за рыбку съела?"(вопросительное) щетку -щетка существительные. 4 предложения За рыбу предлог со словом раздельно, чу-щу(щука), проглОтила безударная гласная,проверяемая ударением. ЩекочЕт 1 спр. что делает? удИвительное -диво, сЪела разделительный Ъ.