Прочитай текст. Выпиши словосочетания с согласованием. Укажи части речи.Образец: замечательными мастерами (согл.) Полюбуйся натюрморт русского худож ника И.И Машкова "Снедь московская: хлебы". Горой возвышаются на с...
Прочитай текст. Выпиши словосочетания с согласованием. Укажи части речи.Образец: замечательными мастерами (согл.) Полюбуйся натюрморт русского худож ника И.И Машкова "Снедь московская: хлебы". Горой возвышаются на столе пышные караваи, румяные булки, золотистая плетёнка с маком, узорный крендель, баранки, затейливой формы пирожные. Как радует это богатый и красочный стол!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
стол(сущ.главн.) глав.);румяные(прил.завис.)булки(сущ.глав.);золотистая(прил.завис.)плетёнка(сущ. Русского художника, снедь московская, пышные караваи, румяные булки, золотистая плетёнка, узорный крендель, затейливой формы, красочный стол. Везде главное слово — существительное, а зависимое — прилагательное. главн.);узорный(прил.зависим.)крендель(сущ.главн.);затейливой(прил.зависим.) формы(сущ.главн.);богатый(прил.зависим.)стол(сущ.главн.);красочный(прил.завис.) Русского(прил.зависим.)художника(главн.сущ.);пышные(прил.зависим.)караваи(сущ