Прочитай текст. Выпиши словосочетания с согласованием. Укажи части речи.Образец: замечательными мастерами (согл.) Полюбуйся натюрморт русского худож ника И.И Машкова "Снедь московская: хлебы". Горой возвышаются на с...

Прочитай текст. Выпиши словосочетания с согласованием. Укажи части речи.Образец: замечательными мастерами (согл.) Полюбуйся натюрморт русского худож ника И.И Машкова "Снедь московская: хлебы". Горой возвышаются на столе пышные караваи, румяные булки, золотистая плетёнка с маком, узорный крендель, баранки, затейливой формы пирожные. Как радует это богатый и красочный стол!