Прочитай текст.Выпиши имена прилагательные вместе с существительными,от которых они зависят.Обозначь окончания,определи род,число и падеж.Подчеркни оп ределения. Отец взял Марину с собой в море.Марина сидела на сет...

Прочитай текст.Выпиши имена прилагательные вместе с существительными,от которых они зависят.Обозначь окончания,определи род,число и падеж.Подчеркни оп ределения. Отец взял Марину с собой в море.Марина сидела на сетях и смотрела в низ,в воду. На дне длинные травы.На подводный полянках лежали морские звёзды. ДАЛЕКО ОТ БЕРЕГА ВОДА ЗЕЛЁНАЯ.В зелёной воде плавают прозрачные,как льдинки,медузы.Лодка подплыла к стеклянному шару,к нему была привязана сеть Выпиши из текста выделенное предложение и подчеркни основу(в моём случае это приложения с большими буквами)