Прочитай задания. Отметь значком галочкой верные утверждения. а) Разделив 18 на 2 , получим 8. б) Сумма чисел 25 и 39 больше , чем разность чисел 78 и 9. в) 80 больше 34 на 46 , г) Сумма чисел 52 и 19 равна 61. д) 99-...

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Прочитай задания. Отметь значком галочкой верные утверждения. а) Разделив 18 на 2 , получим 8. б) Сумма чисел 25 и 39 больше , чем разность чисел 78 и 9. в) 80 больше 34 на 46 , г) Сумма чисел 52 и 19 равна 61. д) 99- наименьшее двузначное число. Прочитай задачу. Реши задачу. Запиши решение. 8 кг огурцов и 4 кг помидоров разложили в пакеты по 2 кг в каждый пакет . Сколько потребовалось пакетов?

Автор: Гость