Прочитай задания. Отметь значком галочкой верные утверждения. а) Разделив 18 на 2 , получим 8. б) Сумма чисел 25 и 39 больше , чем разность чисел 78 и 9. в) 80 больше 34 на 46 , г) Сумма чисел 52 и 19 равна 61. д) 99-...
Разное
Прочитай задания. Отметь значком галочкой верные утверждения. а) Разделив 18 на 2 , получим 8. б) Сумма чисел 25 и 39 больше , чем разность чисел 78 и 9. в) 80 больше 34 на 46 , г) Сумма чисел 52 и 19 равна 61. д) 99- наименьшее двузначное число. Прочитай задачу. Реши задачу. Запиши решение. 8 кг огурцов и 4 кг помидоров разложили в пакеты по 2 кг в каждый пакет . Сколько потребовалось пакетов?
Ответ(ы):
Гость:
Правильно - в), д) 1)8+4=12 кг овощей 2)12:2=6 пакетов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Разное
Разное
Заранее спосибо"Личносты моего друга изменилась за эти годы до неузнаваемости".Надо исправить ошибку.
Разное
Я,сестра и мама весим 140 кг . Мама весит на 10 кг больше чем сестра , а весте на 80 кг больше чем я. Сколько я вешу