Прочитай.Подчеркни удвоенные согласные.Аллея,Россия,класс,русский язык,суббота,шоссе. Устно составь предложение с одним из слов. Спиши два слова,к оторые состоят из трех слогов.Раздели их черточками для переноса.

аЛЛея , роССия, клаСС ,руССкий язык. Россия- великая и могучая страна . Мы гуляли по красивой аллее . Наш класс в понедельник идет в музей . В субботу почти все школы учатся . Машина очень быстро ехала по шоссе. Ну сам выберешь предложение!!! Я,ш