Прочитай.подумай,в какие группы можно объединить данные сочетания слов.распредели их по группам и запиши.сочетания слов; сильно дует; ветер дует;дует и свистит;в ус не дует; льет как из ведра;льет воду;льет, но не пр...

Прочитай.подумай,в какие группы можно объединить данные сочетания слов.распредели их по группам и запиши.сочетания слов; сильно дует; ветер дует;дует и свистит;в ус не дует; льет как из ведра;льет воду;льет, но не проливает;дождь льет;сел в галошу;сел и смотрит;сел за стол; ученик сел;