Прочитай.подумай,в какие группы можно объединить данные сочетания слов.распредели их по группам и запиши.сочетания слов; сильно дует; ветер дует;дует и свистит;в ус не дует; льет как из ведра;льет воду;льет, но не пр...
Прочитай.подумай,в какие группы можно объединить данные сочетания слов.распредели их по группам и запиши.сочетания слов; сильно дует; ветер дует;дует и свистит;в ус не дует; льет как из ведра;льет воду;льет, но не проливает;дождь льет;сел в галошу;сел и смотрит;сел за стол; ученик сел;
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Глагол+глагол: дует и свистит, льет, но не проливает, сел и смотрит; Глагол+наречие: сильно дует; Глагол+сущ.: ветер дует, льет воду, дождь льет, сел за стол, ученик сел; Фразеологизмы: в ус не дует, льет, как из ведра, сел в галошу;