Прочитайте, делая необходимые паузы внутри предложений и между предложениями."Листья падают с кленов.Люди в парке ходят по золотому ковру.Ребятишки собирают красивые огненные листья в букеты.Я прислушиваюсь.Листья па...

Гость: Гость:

Листья, падают с кленов. Люди в парке ходят по золотому ковру. Ребятишки собирает красивые, огненные листья в букеты. Я прислушиваюсь. Листья падают не небеззвучно. Я слышу музыку листопада. Вот, девочка подняла голову. Она тоже слушает золотой хоровод.