Прочитайте. Допишите пропущенные окончания, обозначьте орфограмму. С давних пор существовал мудрый обычай помощ_ (_______)друг другу при строительств_ (______) дома, жатв_ ( ______),покос_ (____) обработк_ (______) ль...

Прочитайте. Допишите пропущенные окончания, обозначьте орфограмму. С давних пор существовал мудрый обычай помощ_ (_______)друг другу при строительств_ (______) дома, жатв_ ( ______),покос_ (____) обработк_ (______) льна, прядени_ (______) шерст_ (________). Он до сих пор жив во многих деревнях Росси_ (______), известен всем славянским народам, существует и у других народов в Европ_(_______),например в Венгри_(______), Нидерландах, Франци_(_____) и Ази_(______), поскольку человеческая жизнь без взаимопомощ_(________) и взаимоподдержк_(_______) немыслима. Упоминание об этом важном для крестьянской жизн_(_____) обыча_(____) мы нередко находим в литератур_(______). (По О.Кармаковой) 2)Подчеркните зелёным те существительные, которые имеют только форму единственного числа, красным- те, которые имеют только форму множественного числа. 3) Обведи предлоги, которые употребляются только с одним падежом - предложным или родительным.