Прочитайте и определите, верны ли следующие утверждения(обведите кружком "Да", "Нет"). В случае если утверждение неправильно, внизу запишите верный ответ. 1) Крестьян е в состав феодальный иерархии не входили...
Прочитайте и определите, верны ли следующие утверждения(обведите кружком "Да", "Нет"). В случае если утверждение неправильно, внизу запишите верный ответ. 1) Крестьян е в состав феодальный иерархии не входили. 2) Барщина - это обязанность крестьян платить сеньору деньгами или продуктами. 3) В средневековом обществе в IX - XI вв. сформировались сословия купцов, горожан, ремесленников. 4) Представители сословий имели свои права и привилегии, которые передавались по наследству. 5) Земля принадлежала феодалу, а крестьянин являлся лишь её держателем.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. да (не входили). 2. нет. 3. нет. 4. да 5. да 2. Барщина - даровой принудительный труд крестьянина в пользу сеньора, выражавшийся в форме повинности. 3. В средневековом обществе IX - XI вв. сформировались сословия дворянства, духовенства и третье сословие (ремесленники, купцы, крестьяне).