Прочитайте и определите, верны ли следующие утверждения(обведите кружком "Да", "Нет"). В случае если утверждение неправильно, внизу запишите верный ответ. 1) Крестьян е в состав феодальный иерархии не входили. 2) Барщина - это обязанность крестьян платить сеньору деньгами или продуктами. 3) В средневековом обществе в IX - XI вв. сформировались сословия купцов, горожан, ремесленников. 4) Представители сословий имели свои права и привилегии, которые передавались по наследству. 5) Земля принадлежала феодалу, а крестьянин являлся лишь её держателем.