Прочитайте и озаглавьте текст.напишите, что помогло и продолжает помогать людям передавать опыт. Люди научились говорить, потому что они остро нуждались в общении.Им был про сто необходим хороший способ хранить знания и передавать их друг другу. Прошло не мало времени, пока люди научились передавать словами, как надёжнее всего добывать еду, охотиться на диких животных, договариваться о совместных делах и т.д. При помощи слов они могли вместе вспоминать о прошлом и строить планы на будущее.Слова помогали людям объединяться, обмениваться разными сведениями.