Прочитайте и озаглавьте текст.напишите, что помогло и продолжает помогать людям передавать опыт.Люди научились говорить, потому что они остро нуждались в общении.Им был просто необходим хороший способ хранить знания и передавать их друг другу.Прошло не мало времени, пока люди научились передавать словами, как надёжнее всего добывать еду, охотиться на диких животных, договариваться о совместных делах и т.д.При помощи слов они могли вместе вспоминать о прошлом и строить планы на будущее.Слова помогали людям объединяться, обмениваться разными сведениями.