Прочитайте и перепишите следующие предложения. Подчеркните в них причастия I и II, определите их форму и функцию. Переведите предложения на русский язык. 1. Being proud of his father he often speaks about him. ...

Разное

Прочитайте и перепишите следующие предложения. Подчеркните в них причастия I и II, определите их форму и функцию. Переведите предложения на русский язык. 1. Being proud of his father he often speaks about him. 2. When speaking at the meeting I forgot to mention this fact. 3. Some questions touched upon in the report are worth careful consideration. 4. Houses built several years ago are not so comfortable as modern ones.

Автор: Гость