Прочитайте и спишите предложение.Сколько в нём частиц?Определите значение частиц и их роль в предложении сделайте письменный морфологический разбор ча стиц.Пусть (не) будет (ни) одного дня,когда бы вы (не) прочли хотя бы одной страницы из новой книги. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ