Прочитайте микро текст и перепишите его, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки. Вспомните правописание слов с чередующимся гласными в корне. Найдите в тексте такие слов а, составьте с ними предложения.Объясните правописание глаголов и другие пропущенные орфограммы. Вечерняя з...ря дог...рала. Нач..л расст...ла(т,ть)ся туман. Я решил верну(т,ть)ся домой. Быстрыми шагами м...новал я зар...сли кустов. У ног моих прост...ралась р...внина. Я осмотрел окрес...ность. Куда я заш...л? Как найти дорогу?