Прочитайте начало сказки из книги А.Арсирия, в каторой части речи спорят друг с другом

Расхвастался как-то Глагол перед Именем существительным: — Я среди Частей речи самый главный. Я у самого Юлия Цезаря в почёте был! «Пришёл! Увидел! Победил!» — этими словами знаменитый полководец выразил всё, что хотел сказать. Заметьте: три глагола, три сказуемых, и ни одного существительного! — Скажешь тоже! — обиделось Существительное. — Я тебя лучше, потому что я — всё! Моим именем названо всё, что тебя окружает: все предметы и звери, и птицы, и люди, и даже мы с тобой — словом, всё-всё-всё! Выходит, я – главнее тебя, да и, пожалуй, всех остальных тоже. — О чём это Вы так жарко спорите? — спросило мимо проходящее Прилагательное. — О том, кто из нас главнее! — ответили Глагол и Существительное. — Почему это Вы так решили, ребята, что Вы — лучшие? Я, и только я лучшая часть речи! Я — вся красота, вся радость, все цвета, всё настроение этого мира! Без меня Вы не узнаете, каким ласковым может быть солнце, каким ярким – день, какой зелёной – трава, какой доброй – мама. Услышав это, сбежались все части речи: и наречие, и предлог, и числительное — и начали спорить и доказывать друг другу то, что они – самые лучшие и самые важные Части речи. — Глупенькие детки!- вдруг сказало откуда ни возьмись старый дедушка Местоимение. — Глупенькие малые детки! Все Вы одинаково важны и хороши собой! Без тебя, Имя существительное, все предметы остались бы без имени, без тебя, Глагол, невозможно было бы обозначить действие, а без тебя, Имя прилагательное, предметы, действительно, потеряли бы все краски и качества. Но каждый из Вас друг без друга выглядит сиротливо, одиноко и недосказано. Задумались тут Части речи. А ведь правда, мало могут рассказать они о мире поодиночке и поняли, что старый дедушка Местоимение прав. — А ты, дедушка, тоже для чего-то нужен в речи? — Конечно, — ответило Местоимение, — я иногда заменяю Вас по необходимости, когда Вы сильно устаёте или слов Вашей Части речи становится очень много. Вот, например, такой текст: «В углу стоял стол. На столе стояла ваза с цветами. Около стола – стул. Под столом – табуретка». Ну, как Вам рассказ? — Что-то много уж раз повторяется слово «стол», — заметили Части речи. — Вот именно, в таких случаях прихожу на помощь я, Местоимение. И текст получается другим: «В углу стоял стол. На нём стояла ваза с цветами. Около него – стул. Под столом – табуретка». Вот теперь, когда появилось местоимение «ОН», рассказ звучит лучше?- спросил дедушка Местоимение. — Да, это так, — согласились Части речи. Тогда все Части речи помирились и больше никогда не ссорились друг с другом. Ведь если поссорятся все Части речи, разве красивой и правильной будет наша речь?