Прочитайте найдите лишние слова б) спишите предложени, испраыив ошибки 1) нрчью как ярко. Солнышко дети идут. На пруд 2) Мальчики столи лоить вяленую.Рыбу. Алёша. Поймал щуку, галку. И карася.
Прочитайте найдите лишние слова б) спишите предложени, испраыив ошибки 1) нрчью как ярко. Солнышко дети идут. На пруд 2) Мальчики столи лоить вяленую.Рыбу. Алёша. Поймал щуку, галку. И карася.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) Ночью дети идут на пруд 2) Мальчики стали ловить рыбу. Алёша поймал щуку, галку и карася.