Прочитайте найдите лишние слова б) спишите предложени, испраыив ошибки 1) нрчью как ярко. Солнышко дети идут. На пруд 2) Мальчики столи лоить вяленую.Рыбу. Алёша. Поймал щуку, галку. И карася.